اليابان ترفع القيود المفروضة على التبرع بالأعضاء للمقيمين في أوروبا

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت وزارة الصحة اليابانية، يوم الأربعاء، رفع القيود المفروضة على التبرع بالأعضاء من الأفراد الذين أقاموا في أوروبا، وهي القيود التي فُرضت سابقًا في إطار مكافحة مرض كروتزفيلد-جاكوب المتغير (vCJD).

ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في خريف العام الجاري.

ويُعد هذا المرض اضطرابًا عصبيًا يُعتقد أنه مرتبط بمرض جنون البقر، المعروف رسميًا باسم اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (BSE)، والذي انتشر بشكل رئيسي في بريطانيا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت الوزارة قد فرضت قيودًا على التبرع بالدم من الأشخاص الذين أقاموا في بريطانيا أو مناطق أخرى في أوروبا بين عامي 1980 و2004، كما طُبّقت قيود مماثلة على التبرع بالأعضاء.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الوزارة رفع القيود المفروضة على التبرع بالدم، في ضوء تراجع حالات الإصابة بمرض كروتزفيلد-جاكوب المتغير، وكذلك مع إلغاء إجراءات مماثلة في دول أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)