الشرطة في كيوتو تسعى لاستصدار مذكرة توقيف بحق والد الطفل المتوفى

كيوتو - (جيجي برس)-- تعتزم الشرطة اليابانية طلب مذكرة توقيف بحق والد الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، الذي عُثر عليه ميتًا في منطقة غابات بمدينة نانتان في محافظة كيوتو، غرب اليابان، يوم الاثنين، بعد اختفائه الشهر الماضي.

وذكرت مصادر تحقيقية أن شرطة محافظة كيوتو تستعد لاعتقال الأب بتهمة التخلص من جثة.

ويأتي ذلك بعد أن أدلى الأب، وهو في الثلاثينيات من عمره، بتصريحات للشرطة يوم الأربعاء ألمح فيها إلى تورطه في التخلص من جثة الضحية، يوكي أداتشي.

وفي اليوم نفسه، فتشت الشرطة منزل أداتشي للاشتباه في تخلصه من جثة، كما أجرت استجوابات طوعية لأقاربه، بمن فيهم الأب.

وبدأ محققو الشرطة التوافد إلى المنزل بسيارات التحقيق منذ نحو الساعة السابعة صباح الأربعاء، حيث شوهدوا يقيسون عرض الطريق في الموقع باستخدام أشرطة القياس، قبل أن يدخلوا مبنى يُعتقد أنه مخزن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)