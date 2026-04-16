اليابان تأمل باتفاق مبكر بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، بأن بلاده تأمل بشدة أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن لإنهاء نزاعهما العسكري المستمر في الشرق الأوسط.

وأبلغ موتيغي هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء. كما اتفق الوزيران على مواصلة التواصل الوثيق.

وأضاف موتيغي أن من الأهمية بمكان الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، والذي يستمر لمدة أسبوعين، والعمل على خفض التصعيد تدريجياً في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

ودعا كبير الدبلوماسيين اليابانيين إلى ضمان سلامة جميع السفن في مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعلياً، بما في ذلك السفن المرتبطة باليابان.

أطلع عراقجي موتيغي على وجهة نظر إيران بشأن نتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية والتوقعات المستقبلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)