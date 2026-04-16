توقيف والد بتهمة التخلص من جثة ابنه البالغ من العمر 11 عاماً في كيوتو
نانتان، محافظة كيوتو-- (جيجي برس) – ألقت شرطة محافظة كيوتو، يوم الخميس، القبض على الموظف يوكي أداتشي (37 عاماً)، المقيم في بلدة سونوبي بمدينة نانتان، للاشتباه في قيامه بالتخلص من جثة ابنه ”يوكي“ (11 عاماً)، الطالب في مدرسة سونوبي الابتدائية، والذي عُثر عليه ميتاً في منطقة غابات. وأقر المشتبه به بالتهمة قائلاً: ”لا شك أن ما حدث كان من فعلي“.
ووفقاً لمصادر التحقيق، أدلى الأب ببيان اعترف فيه أيضاً بقتل ابنه. وجاء هذا التطور المفاجئ بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإبلاغ عن فقدان الصبي، حيث شكلت الشرطة مقر تحقيق يضم 37 ضابطاً في مركز شرطة نانتان للتحقيق في ظروف التخلص من الجثة ودوافع الجريمة.
ويواجه أداتشي اتهامات بنقل جثة ابنه والتخلص منها في منطقة غابات بمدينة نانتان في الفترة ما بين صباح 23 مارس/أذار وحوالي الساعة 4:45 من مساء يوم 13 أبريل/نيسان وبحسب الشرطة، عُثر على الجثة يوم الاثنين في غابة تبعد نحو كيلومترين جنوب غرب مدرسة سونوبي الابتدائية، ولم يحدد التشريح الطبي سبب الوفاة.
وكانت الشرطة قد فتشت منزل المشتبه به يوم الأربعاء واستجوبته مع أقاربه بشكل طوعي، حيث أدلى باعترافات حول تورطه. وكان الأب قد زعم سابقاً أن ابنه فقد أثره في 23 مارس/أذار بعد نزوله من السيارة قرب المدرسة في الثامنة صباحاً، إلا أن كاميرات المراقبة بالمدرسة لم ترصد الصبي حينها.
يذكر أن اسم الابن يُكتب ويُنطق باليابانية بشكل مختلف عن اسم والده، رغم تطابقهما عند الكتابة بالأحرف اللاتينية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)