رئيسة وزراء اليابان في قائمة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
نيويورك - (جيجي برس)-- أدرجت مجلة ”تايم“ الأمريكية رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناى ضمن قائمتها لعام 2026 لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، والتي صدرت يوم الأربعاء.
وفي مقال لتقديم تاكايتشي، كتبت محافظة طوكيو يوريكو كويكي أن الشعب الياباني ”شهد لحظة تاريخية وفارقة“ عندما أصبحت تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت كويكي ”كان العالم السياسي الياباني يعاني في السابق من سقفٍ حديديٍّ يمنع النساء من الوصول إلى أعلى مناصب صنع القرار في البلاد“. وأشارت إلى أن تاكايتشي ”حطمت هذا السقف أخيرًا“، واصفةً هذا الإنجاز بأنه ”خطوةٌ راسخةٌ“ نحو مجتمعٍ تستطيع فيه المرأة أن تزدهر.
وضمّت قائمة هذا العام أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، وزهران ممداني، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)