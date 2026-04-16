هوندا تُحيي طراز ”إينسايت“ من جديد كسيارة كهربائية بالكامل

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية يوم الخميس أنها ستطرح طراز ”إينسايت“ الجديد كلياً يوم الجمعة، لتعيد بذلك إحياء الطراز الذي كان يمثل أول سيارة هجينة للشركة، ولكن هذه المرة كسيارة كهربائية بالكامل بعد توقف دام ثلاث سنوات ونصف.

تأتي ”إينسايت“ الجديدة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بإصدار محدود، حيث سيتم طرح 3000 وحدة فقط للبيع بسعر 5.5 مليون ين.

وكان الجيل الأول من ”إينسايت“ قد انطلق لأول مرة في عام 1999، بينما ظهر الجيل الثالث كسيارة سيدان في عام 2018 قبل أن تتوقف مبيعاته في عام 2022.

ويصل مدى السيارة الجديدة إلى 535 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، مع ميزة الشحن السريع التي تتيح للبطارية الوصول إلى 80% من طاقتها في غضون 40 دقيقة تقريباً. وقد تم تطوير هذه السيارة بناءً على طراز كهربائي لشركة ”دونغ فينغ هوندا“، وهي مشروع مشترك بين هوندا وشركة ”دونغ فينغ موتور“ الصينية، حيث يتم تصنيع ”إينسايت“ الجديدة في الصين.