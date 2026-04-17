اليابان تضع خارطة طريق للاستحواذ على 25% من سوق السيارات ذاتية القيادة عالمياً

طوكيو- (جيجي برس)-- أصدرت الحكومة اليابانية يوم الخميس مسودة خارطة طريق للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، تتضمن هدفاً بالاستحواذ على حصة تبلغ حوالي 25% من السوق العالمية لمبيعات المركبات ذاتية القيادة في ثلاثينيات القرن الحالي (عقد 2030).

تم عرض المسودة خلال اجتماع للجنة الفرعية التابعة لـ ”مجلس استراتيجية النمو اليابانية“، برئاسة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي .

وخلال اجتماع المجلس السابق في مارس/أذار، حددت الحكومة 61 سلعة وتقنية كأولوية للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، وقدمت مسودة خارطة طريق لـ 27 منها.

وفي اجتماع يوم الخميس، ناقشت الحكومة برامج الدعم الفعلي والأهداف المتعلقة بالـ 34 سلعة وتقنية المتبقية.

ووجه نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناي أوزاكي، الذي يرأس اللجنة الفرعية، كبار المسؤولين في الوزارات والوكالات ذات الصلة للعمل على وضع سياسات فعالة وضرورية وبشكل عاجل.