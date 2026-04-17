【فيديو】فريق ”تيم لاب“ يستعرض سحر الطبيعة الرقمية في وادي يورو بمحافظة تشيبا
أخبار الياباناليابان في فيديو
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
كشفت مجموعة الفن الرقمي الشهيرة ”تيم لاب“ (teamLab)، يوم 16، لوسائل الإعلام عن متحفها المفتوح المقام في وادي يورو (بين مدينة إيتشيهارا وبلدة أوتاكي) بمحافظة تشيبا. وقد تضمن العرض 10 أعمال فنية تم تصميمها على غابات الوادي ومنحدراته الصخرية، حيث يبدأ العرض مع غروب الشمس لتمتزج الأضواء والمؤثرات الصوتية، ويبرز عالم خيالي ساحر من قلب الظلام الدامس.
يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة ”الطبيعة الرقمية“ (Digitalized Nature) التي تتبناها المجموعة، وتهدف إلى تحويل الطبيعة بحد ذاتها إلى عمل فني . أقيم المعرض في موقع مخيم ”ناكاسي“ السابق وبالقرب من ممشى ”ناكاسي“ السياحي القريب من منطقة ينابيع ”وادي يورو“ الساخنة.
يمتد مسار المشاهدة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً، حيث يخوض الزوار تجربة تفاعلية تشمل عبور المياه الضحلة لنهر ”يورو“ والسير بين الأشجار الكثيفة في الظلام لاستكشاف الأعمال الفنية.
تفاصيل الزيارة:
-
الأسعار: 1500 ين للبالغين (1800 ين في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد)، 800 ين لطلاب المدارس، ومجاناً للأطفال دون سن المدرسة.
-
الفترة: من 17 أبريل/نيسان حتى 24 مايو/أيار.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)