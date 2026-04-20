اليابان تتعهد باتخاذ ”جميع التدابير الممكنة“ لضمان سلامة مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- بعثت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، برسالة إلى اجتماع دولي أعربت فيها عن عزم بلادها على اتخاذ ”جميع التدابير الممكنة“ لتحسين الوضع في مضيق هرمز.

وفي رسالتها الموجهة إلى اجتماع قادة العالم لضمان سلامة الممر المائي الحيوي لنقل النفط، قالت تاكايتشي: ”من الضروري استعادة الاستقرار في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وضمان حرية وسلامة الملاحة لسفن جميع الدول“.

وأضافت: ”ستواصل اليابان العمل عن كثب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية المعنية، وتظل ملتزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة في حدود إمكانياتها“.

وقد أعلنت الحكومة اليابانية عن هذه الرسالة مساء الجمعة. واستضافت بريطانيا وفرنسا الاجتماع الدولي الذي عُقد يوم الجمعة حضورياً في باريس وعبر الإنترنت.

وقالت تاكايتشي أيضاً: ”إن ضمان سلامة السفن وأفراد الطاقم المحتجزين حالياً في الخليج العربي لا يزال يمثل أولوية ملحة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)