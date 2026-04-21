تسهيلات مرتقبة في شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وضعت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية حزمة من التدابير الطارئة لمواجهة أزمة التوظيف الحالية، تشمل تخفيف القواعد الصارمة المفروضة على طلاب أكاديميات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.

وطلبت الوكالة من إدارات الشرطة في المحافظات مراجعة القيود المفروضة على طلاب الأكاديمية، بما في ذلك استخدام الهواتف الذكية، وتسريحات الشعر، والخروج في نزهات، والإقامة الليلية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى جذب مزيد من المتقدمين، على أن تُعرض التفاصيل الكاملة لهذه الخطط في وقت لاحق من العام.

كما دعت إلى تعزيز برامج التدريب المشتركة للتعامل مع الجرائم العابرة للمحافظات، مثل الاحتيال الهاتفي والهجمات الإلكترونية، إلى جانب تحسين ظروف معيشة الطلاب من خلال دمج مرافق الأكاديميات وتجديدها، ودراسة تقليص الفترة الزمنية بين الالتحاق والتخرج.

ونظرًا للأعباء المرتبطة بمتطلبات الإقامة على أفراد الشرطة، تعتزم الوكالة إعادة تقييم نطاق وعدد الأفراد اللازمين للاستجابة لحالات الطوارئ، وتحسين المساكن الرسمية المخصصة لهم، مع توفير تعويضات عن تكاليف الانتقال.

وفي إطار إصلاح نظام القبول، تخطط الوكالة لإدخال اختبارات لقياس الكفاءة وأساليب تقييم مماثلة لتلك المعتمدة في الشركات الخاصة، إضافة إلى إجراء الامتحانات في وقت أبكر وبوتيرة أكثر تكرارًا، مع إتاحة توظيف ضباط من ذوي الخبرة المتوسطة في مناصب أعلى من الرتب الابتدائية، استنادًا إلى خبراتهم وسجلاتهم المهنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)