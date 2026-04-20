قضية الطفل المتوفى في محافظة كيوتو تتصاعد… شبهات حول الأب

كيوتو - (جيجي برس)-- أفاد مصدر تحقيقي يوم الأحد بأن هاتف والد الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، الذي عُثر عليه ميتًا في محافظة كيوتو، احتوى على سجل بحث يتعلق بطرق التخلص من الجثث.

وتواصل شرطة محافظة كيوتو، غرب اليابان، تحقيقاتها في المسارات التي سلكها الأب، يوكي أداتشي (37 عامًا)، بسيارته، وسط اعتقاد بأنه حاول تأخير اكتشاف جثة ابنه.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أداتشي يوم الخميس للاشتباه في تخلصه من جثة ابنه، يوكي، في منطقة حرجية بمدينة نانتان. ويُذكر أن اسمي الأب والابن يُكتبان بالطريقة نفسها باللغة الإنجليزية، لكنهما يختلفان كتابةً ونطقًا في اليابانية.

وكشف تحليل الهاتف الذكي للأب عن عمليات بحث حول كيفية التخلص من جثة، تعود إلى نحو 23 مارس/آذار، وهو التاريخ الذي فُقد فيه الصبي، الذي كان تلميذًا في مدرسة سونوبي الابتدائية بالمدينة، بحسب مصادر التحقيق.

ويُعتقد أن المشتبه به نقل جثة الطفل عدة مرات داخل مدينة نانتان باستخدام سيارته، كما تشتبه الشرطة في أنه ترك الجثة مؤقتًا قرب دورة مياه عامة، على بُعد نحو كيلومترين شمال غرب منزله.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)