إعدام دب بموجب نظام الطوارئ في مدينة سينداي اليابانية

ميياغي - (جيجي برس)-- أُعدم دب بالغ ظهر في منطقة سكنية بمدينة سينداي، إحدى المدن الرئيسية في شمال شرق اليابان، بموجب نظام الإعدام الطارئ المعمول به في البلاد، يوم الأحد.

وبقي الدب، الذي بلغ طوله حوالي 1.5 متر، في محيط مبنى سكني في حي أوبا بمدينة سينداي، عاصمة محافظة مياغي، لمدة عشر ساعات تقريبًا، وفقًا لبلدية سينداي.

وأكدت بلدية المدينة عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث.

ويسمح نظام الإعدام الطارئ، الذي طُبّق في سبتمبر/ أيلول 2025، بإطلاق النار على الدببة أو الخنازير البرية في المناطق السكنية أو غيرها من المناطق المأهولة بالسكان، بناءً على قرارات البلديات وفقًا لقانون حماية وإدارة الحياة البرية المُعدّل.

وفي صباح يوم الأحد، أبلغ أحد سكان المنطقة الشرطة عن الدب الذي شاهده في الحي السكني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)