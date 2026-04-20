أربعة باحثين من اليابان ضمن الفائزين بـجائزة «الاختراق» في الفيزياء

طوكيو - (جيجي برس)-- فاز فريق دولي يضم أربعة باحثين يابانيين بجائزة الاختراق في الفيزياء الأساسية لعام 2026، تقديرًا لنجاحهم في قياس العزم المغناطيسي للميونات، وهي جسيمات دون ذرية متناهية الصغر، بدرجة عالية من الدقة.

وأُعلن عن الجائزة يوم الأحد بتوقيت اليابان. ومن بين الفائزين أكيرا ياماموتو، الأستاذ الفخري في منظمة أبحاث مسرعات الطاقة العالية.

وتُعد القياسات الدقيقة للميونات، التي تُجرى منذ ستينيات القرن الماضي، مفتاحًا لفهم ظواهر فيزيائية لا يفسرها النموذج القياسي للفيزياء.

وقد طوّر ياماموتو وزملاؤه مغناطيسات فائقة التوصيل عالية الأداء، وهي عنصر أساسي لإجراء هذه القياسات الدقيقة في مختبر بروكهافن الوطني ومؤسسات أخرى، مما أسهم في تحسين دقة النتائج بشكل ملحوظ.

يُذكر أن جائزة الاختراق أُسست بمبادرة من رواد أعمال في وادي السيليكون وغيرهم، بهدف تكريم الإنجازات البارزة في مجال البحث العلمي.

وقد صممت الجائزة بهدف تسليط الضوء على بعض أفضل العقول ومفكري المستقبل في مجال العلوم في العالم، وهي تهدف إلى إثارة اهتمام الجمهور بأفضل الأعمال العلمية الرائدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)