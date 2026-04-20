إلقاء القبض على رجل يحمل سكينًا في مبنى مكاتب مجلس الشيوخ الياباني

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية، يوم الاثنين، القبض على رجل كان يحمل سكينًا داخل مبنى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ الياباني في طوكيو.

وأفادت شرطة العاصمة بأنها أوقفت الرجل، الذي يُعتقد أنه في الخمسينيات من عمره، للاشتباه في انتهاكه قانون مراقبة الأسلحة النارية والسيوف، وذلك بعد أن أبلغ أحد موظفي المبنى أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب، نحو الساعة 9:45 صباحًا، بوجوده وهو يحمل سكينًا. ولم يُسجَّل وقوع أي إصابات.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به أفاد للمحققين بأنه تلقى تعليمات من النائبة كاتاياما بإحضار السكين.

وبحسب الشرطة، تم اكتشاف السكين أثناء محاولة الرجل المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن عند المدخل، دون أن يُبدي أي مقاومة أو سلوك عنيف.

وفي تصريح للصحفيين، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، وهي عضوة في مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إنها كانت على علم بأن الرجل سيزور طوكيو على أمل لقائها.



(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)