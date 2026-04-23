اليابان تدق ناقوس الخطر بشأن سلامة المنتجات المستعملة

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا المعهد الوطني الياباني للتكنولوجيا والتقييم الناس إلى توخي الحذر عند شراء السلع المستعملة، محذرًا من احتمال تسببها في حوادث مثل الانفجارات والحرائق.

وخلال السنوات الخمس حتى عام 2024، سُجّل ما مجموعه 310 حوادث مرتبطة بمنتجات مستعملة، وفقًا للمعهد، مع تزايد هذه الحالات بالتوازي مع انتشار تطبيقات أسواق السلع المستعملة وارتفاع معدلات التضخم.

ومن بين هذه الحوادث، شكّلت الحرائق نحو 90%، فيما ارتبط حوالي 30% منها بمنتجات تستخدم بطاريات الليثيوم أيون.

وشملت أبرز المنتجات التي تسببت في الحوادث الدراجات الهوائية، ومكيفات الهواء، وسخانات الكيروسين، والمراوح الكهربائية.

وفي إحدى الحالات، اشترى رجل في الثلاثينيات من عمره بمحافظة آيتشي بطارية مستعملة لأداة كهربائية عبر مزاد إلكتروني، قبل أن تنفجر أثناء تخزينها بعد شحنها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)