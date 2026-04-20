زلزال قوي يضرب شمال شرق اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي شمال شرق اليابان يوم الاثنين، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل سانريكو بمحافظة إيواتيه في الساعة 4:52 مساءً، وبلغت شدته النطاق العلوي من 5 درجات على المقياس الياباني الذي يتدرج من 0 إلى 7 في المناطق الأكثر تضرراً.

وقد وقع الزلزال على عمق نحو 19 كيلومترًا، فيما بلغ مقدار العزم الزلزالي 7.4 درجة.

وصدر تحذير من تسونامي لمحافظة إيواتي، وساحل أووموري المطل على المحيط الهادئ، والمنطقة الوسطى من ساحل هوكايدو المطل على المحيط الهادئ، قبل أن يُخفَّض إلى تنبيه عند الساعة 8:15 مساءً. كما صدرت تنبيهات إضافية للأجزاء الشرقية والغربية من ساحل هوكايدو المطل على المحيط الهادئ، ولساحل بحر اليابان في محافظات أووموري ومياغي وفوكوشيما، ثم رُفعت جميعها في تمام الساعة 11:45 مساءً.

وشوهدت موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترًا في مدينة كوجي بمحافظة إيواتيه بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل، كما سُجلت موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في مدينة هاتشينوهي بمحافظة أوموري وبلدة أوراكاوا في هوكايدو، بينما بلغ ارتفاع الموجة في سينداي، عاصمة محافظة مياغي، 30 سنتيمترًا.

كما حذرت السلطات من ارتفاع طفيف في احتمال وقوع زلزال أكبر خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على ضرورة البقاء في حالة تأهب ومراجعة خطط الإخلاء، لا سيما في المناطق الساحلية.