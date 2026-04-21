التوترات في الشرق الأوسط تدفع الطلب على ورق المرحاض في اليابان للارتفاع!

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت جمعية صناعة الورق اليابانية أن شحنات ورق النظافة، بما في ذلك ورق المرحاض والمناديل الأخرى، في اليابان خلال شهر مارس/ آذار ارتفعت بنسبة 12.6% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 188 ألف طن.

ويمثل ذلك أول نمو مزدوج الرقم منذ فبراير/ شباط 2022، عندما سجلت الشحنات زيادة بنسبة 11%، وفقًا للبيانات التي نشرتها الجمعية يوم الاثنين.

وقال رئيس الجمعية، تورو نوزاوا، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة نيبون لصناعة الورق، خلال مؤتمر صحفي دوري: ”شهد الطلب ارتفاعًا حادًا في منتصف مارس/ آذار نتيجة قيام الموزعين والأسر بتخزين كميات كبيرة من هذه المنتجات استجابةً للتوترات في الشرق الأوسط“.

وأضاف نوزاوا أن موجة التخزين هدأت منذ أواخر مارس، مؤكدًا: ”لسنا في وضع يستدعي وقف إمدادات المنتجات“، داعيًا المستهلكين إلى ”التصرف بهدوء“.

ويُذكر أنه خلال أزمة النفط الأولى عام 1973، أدت شائعات نقص الإمدادات إلى اندفاع المستهلكين لشراء كميات كبيرة من ورق المرحاض ومنتجات أخرى بدافع الذعر. وهذه المرة، انتشرت مخاوف مماثلة بشأن احتمال نقص الورق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)