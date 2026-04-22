إلغاء نحو 200 رحلة جوية بسبب خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية

طوكيو - (جيجي برس)-- وقع خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية التابع لوزارة النقل اليابانية صباح الثلاثاء، مما أدى إلى إلغاء نحو 200 رحلة جوية، وتأثر بذلك حوالي 30 ألف شخص.

وحتى الساعة الثالثة مساءً، ألغت الخطوط الجوية اليابانية 179 رحلة داخلية، معظمها من وإلى مطار هانيدا في طوكيو. كما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 30 رحلة.

ويُعتقد أن الخلل ناجم عن عطل داخلي في النظام، وليس هجومًا إلكترونيًا. وتُجري الوزارة تحقيقًا لمعرفة السبب.

ووفقًا للوزارة، وقع الخلل حوالي الساعة 5:40 صباحًا في نظام إرسال واستقبال خطط الرحلات الجوية من وإلى شركات الطيران في مركز مراقبة منطقة فوكوكا جنوب غرب اليابان. وقد أثرت المشكلة على العمليات في مطار هانيدا ومطارات أخرى.

تم حل المشكلة في حوالي الساعة 10:50 صباحًا عن طريق التحويل إلى نظام احتياطي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)