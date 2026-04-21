مقتل ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية في حادث خلال تدريب

طوكيو - (جيجي برس)-- لقي ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية مصرعهم، يوم الثلاثاء، في حادث وقع أثناء تدريب على إطلاق النار بالدبابات في منطقة هيجوداي التدريبية بمحافظة أويتا جنوب غرب اليابان.

ووفقًا لقوات الدفاع الذاتي البرية وسلطات الإطفاء المحلية، انفجرت قذيفة نحو الساعة 8:40 صباحًا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات. كما أُصيبت إحدى المجندات، وهي في العشرينيات من عمرها، بجروح طفيفة، وكانت واعية عند نقلها جوًا إلى المستشفى.

وأفاد مكتب الأركان الأرضية بوزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب لوحدة دبابات تابعة للجيش الغربي، حيث انفجرت قذيفة داخل برج دبابة من طراز 10، ما أدى إلى إصابة الأفراد الأربعة الذين كانوا على متنها.

ولم تُسجَّل أضرار خارج نطاق ميدان التدريب، فيما يواصل الجيش الغربي وجهات معنية أخرى التحقيق في ملابسات الحادث.

يُذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، توفي عنصران من قوات الدفاع الذاتي البرية إثر صعق كهربائي ناجم عن صاعقة برق أثناء تدريب في منطقة هيجوداي نفسها.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)