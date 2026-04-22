اليابان تُصدر عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على عهد شووا

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، عزمها إصدار عملات تذكارية من فئة 1000 ين بمناسبة الذكرى المئوية لبداية عهد شووا في اليابان عام 1926.

ويبلغ سعر العملة الواحدة 34,800 ين. ويُظهر وجهها قطار شينكانسن فائق السرعة، وبرج طوكيو، وشبكة الطرق السريعة بألوان زاهية، في إشارة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب والنمو الاقتصادي السريع، بينما يُصوّر ظهرها جبل فوجي وأزهار الكرز وحمامات بيضاء.

ومن المقرر إصدار 40 ألف قطعة، على أن تتولى دار سك العملة اليابانية استقبال الطلبات لمدة تقارب ثلاثة أسابيع بدءًا من 20 أغسطس/ آب.

وتُعد هذه أول عملة تذكارية تُخلّد حقبة من التاريخ الياباني منذ إصدار العملات الفضية عام 2018 بمناسبة الذكرى الـ150 لبداية عهد ميجي.

وتبلغ قطر العملة، المصنوعة من الفضة الخالصة، 40 مليمترًا، ويصل وزنها إلى 31.1 غرامًا. ومع ارتفاع أسعار الفضة، يُتوقع أن تكون من بين أعلى الإصدارات التذكارية سعرًا، إلى جانب العملات الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها بشكل رئيسي في محافظة آيتشي هذا الخريف.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)