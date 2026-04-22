حادث مأساوي في مدينة ملاهٍ بـطوكيو يودي بحياة عاملة

طوكيو - (جيجي برس)-- توفيت عاملة تبلغ من العمر 24 عامًا، يوم الثلاثاء، بعد أن علقت في إحدى ألعاب مدينة ملاهٍ في طوكيو أثناء قيامها بجولة تفتيش، وفقًا لما أفادت به شرطة العاصمة ومصادر أخرى.

وقد ورد بلاغ طارئ نحو الساعة 11:55 صباحًا يفيد بأن عاملة علقت داخل إحدى الألعاب في مدينة ملاهي ”طوكيو دوم سيتي أتراكشنز“ في حي بونكيو. وتم انتشال هينا كاميمورا بعد نحو خمس ساعات، قبل أن يُعلن عن وفاتها في المستشفى.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في لعبة ”البالون الطائر“، التي تضم 12 مقعدًا مثبتة حول عمود يرتفع إلى نحو 10 أمتار.

وكانت كاميمورا برفقة خمسة آخرين تجري أعمال صيانة روتينية منذ الساعة 10 صباحًا من اليوم نفسه.

وبحسب المصادر، كانت تتفقد الجزء الداخلي من العمود عندما سقطت المقاعد المثبتة في أعلاه لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى انحشار جسدها بين العمود والصفيحة الداعمة للمقاعد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)