”هالو كيتي“ تغزو عالم الألعاب الإلكترونية وتجمع أكثر من مائة شخصية في مغامرة عالمية مرتقبة

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سانريو اليابانية، وهي الجهة المصنعة لمنتجات شخصية هالو كيتي، يوم الثلاثاء عن عزمها الدخول بشكل رسمي واسع النطاق في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، حيث من المقرر إطلاق أول إصداراتها في فصل الخريف القادم. وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة جمهورها العالمي هالو كيتي وبقية شخصياتها المحبوبة عبر تطوير ألعاب ترتكز بصفة أساسية على تلك الشخصيات.

ومن بين قرابة عشرة عناوين سيتم طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة تحت الهوية التجارية الجديدة ”ألعاب سانريو“، سيظهر الإصدار الأول الذي يحمل اسم ”أرض احتفالات سانريو“ لأجهزة التحكم نينتندو سويتش والجيل الثاني منها، ليكون متاحاً عالمياً في فصل الخريف. ويحتوي هذا الإصدار على أكثر من خمس وأربعين لعبة مبتكرة تستعرض ما يزيد عن 145 شخصية من شخصيات الشركة، كما تدرس الشركة ربط هذه الألعاب بخدماتها القائمة بالفعل مثل المنتزهات والمدن الترفيهية.