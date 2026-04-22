قادة اليابان وقطر يتفقون على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال محادثات هاتفية جرت يوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة ومجالات أخرى.

وتُشكّل قطر نحو 5.3% من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وخلال المحادثات، أكدت تاكايتشي أن بلادها ستعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك قطر، على مواصلة الجهود الدبلوماسية دون كلل للمساهمة في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

من جانبه، تعهّد أمير قطر بالتعاون من أجل استقرار الأوضاع.





