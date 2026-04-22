【فيديو】بدء عرض الأفيال للجمهور في حديقة حيوان تينوجي

بدأ عرض الأفيال للجمهور يوم 21 في حديقة حيوان ”تينوجي“ بمدينة أوساكا. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها عرض الأفيال في الحديقة منذ 8 سنوات، وذلك مع وصول ثلاثة أفيال من ماليزيا هي: ”كرات“، و”دارا“، و”أموي“. وقد تم توسيع المنطقة المخصصة لها لتشمل مسطحات مائية وأرضيات رملية، مما يجعل بيئة تربيتها واحدة من نوعها على مستوى اليابان