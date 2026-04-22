ارتفاع حالات الحصبة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد تقرير أولي حديث صادر عن المعهد الياباني للأمن الصحي أن عدد حالات الحصبة في اليابان منذ يناير/كانون الثاني بلغ 299 حالة.

وقد تجاوز إجمالي الحالات المسجلة حتى أوائل أبريل/نيسان العدد الإجمالي المسجل طوال العام الماضي، والذي بلغ 265 حالة. وخلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل/نيسان، أبلغت المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد عن 56 حالة إصابة بالحصبة.

وسجلت طوكيو أعلى عدد من الحالات بين المحافظات حتى الآن هذا العام، بواقع 108 حالات، تليها كاناغاوا بـ 31 حالة، ثم كاغوشيما بـ 28 حالة، وتشيبا وآيتشي بـ 23 حالة لكل منهما.

وخلال العقد الماضي، بلغ أعلى إجمالي سنوي للحالات 744 حالة في عام 2019.

الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وتشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي والتهاب الدماغ. وتحث وزارة الصحة العامة على تلقي التطعيم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)