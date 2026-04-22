أزمة الوقود تضرب الطيران الياباني: ANA وJAL تعتزمان زيادة أسعار الرحلات الداخلية
طوكيو- (جيجي برس)-- عُلم يوم الأربعاء أن شركات الطيران اليابانية تدرس إدخال رسوم وقود إضافية على الرحلات الجوية الداخلية في السنة المالية 2027.
تشهد أسعار وقود الطيران ارتفاعاً كبيراً وسط الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد على شركة الطيران الحفاظ على ربحيتها في الخطوط المحلية. وسيتم تحديد تفاصيل نظام الرسوم الإضافية في وقت لاحق.
وتخطط شركة ”الخطوط الجوية اليابانية“ (JAL)، المنافس الرئيسي لشركة ANA، لإدخال رسوم وقود إضافية على الرحلات الداخلية في أبريل/نيسان 2027، بينما تدرس شركة ”سكاي مارك“ (Skymark Airlines) خطوة مماثلة في وقت مبكر من ربيع العام نفسه.
وكانت ANA قد أشارت سابقاً إلى نيتها النظر في اعتماد رسوم إضافية مع مراقبة تحركات تكاليف الوقود. ويُعتقد أنها توصلت إلى قرار بأن بيئة الأعمال الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن تستمر.
ومن بين شركات الطيران اليابانية، تعد شركة ”فوجي دريم“ (Fuji Dream Airlines)، وهي ناقل إقليمي مقره مدينة شيزوكا بوسط اليابان، الوحيدة التي تفرض رسوم وقود إضافية على الأسعار المحلية. وتخطط الشركة لرفع الرسوم الإضافية للتذاكر التي ستصدر في شهر مايو/أيار بما يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)