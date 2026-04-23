موجة معلومات مضللة تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتشرت معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها ادعاءات بوقوع ”زلزال مفتعل“، عقب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم الاثنين وبلغت شدته 5 درجات، وهي رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني.

فور وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل سانريكو على المحيط الهادئ، وسُجلت فيه شدة زلزالية بلغت 5 درجات في بلدة هاشيكامي بمحافظة أوموري، ظهرت منشورات عديدة على منصة X تزعم أن الزلزال كان مفتعلًا.

وادعت بعض هذه المنشورات أن سفينة الحفر في أعماق البحار ”تشيكيو“، التابعة للوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض، والتي كانت تجري أبحاثًا قبالة الساحل الجنوبي لهيداكا في هوكايدو، هي المسؤولة عن الزلزال، رغم أن مركزه كان قبالة ساحل سانريكو.

وقد حظي أحد هذه المنشورات بأكثر من 50 ألف مشاهدة، من دون تقديم أي دليل علمي يدعم هذه المزاعم.

ونفى مسؤول في وكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض هذه الادعاءات، مؤكدًا أن ”عمليات الحفر التي تجريها سفينة أبحاث لا يمكن أن تؤثر على حركة الأرض بأكملها“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)