قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تُجري تحقيقًا في الاتصالات اللاسلكية خلال حادث تدريب مميت

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية، يوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الذاتي البرية تعتزم التحقيق في الاتصالات اللاسلكية التي جرت أثناء حادث مميت وقع خلال تدريب بالذخيرة الحية في محافظة أويتا جنوب غرب البلاد.

وستُجري القوات جلسات استماع مع الأفراد الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء في منطقة تدريب هيجوداي، للوقوف على محتوى الاتصالات اللاسلكية. وكان انفجار قذيفة داخل دبابة متطورة من طراز ”تايب 10“ قد أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة، وإصابة الرابع بجروح خطيرة.

وقد شكّلت قوات الدفاع الذاتي البرية لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن دبابات ”تايب 10“ مجهزة بنظام لتبادل المعلومات يُعرف باسم ”C4I“. وخلال الحادث، كانت الدبابة المتضررة على اتصال عبر هذا النظام مع دبابتين أخريين من الطراز نفسه شاركتا في التدريب، إضافة إلى أفراد من القوات كانوا في موقع قريب.

وبما أن نظام القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسوب والاستخبارات (C4I) لا يتضمن خاصية تسجيل ما يجري داخل المركبة، تعتزم لجنة التحقيق الاعتماد على استجواب الأفراد المتواجدين قرب موقع الحادث لكشف ملابساته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)