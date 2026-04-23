الصين تُجري مناورات عسكرية في غرب المحيط الهادئ

بكين - (جيجي برس)-- أجرى أسطول من السفن الحربية الصينية مناورات بحرية في غرب المحيط الهادئ، في خطوة تبدو مرتبطة بعبور مدمرة يابانية مؤخرًا مضيق تايوان.

وذكر متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني، المسؤولة عن المناطق المحيطة بتايوان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، أن المناورات قد انتهت، وأن الأسطول عاد إلى قواعده بعد إبحاره بين جزيرتي يوناغوني وإيريوموتي في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان.

وكانت القيادة قد أعلنت يوم الأحد أن الأسطول توجه إلى غرب المحيط الهادئ لإجراء تدريبات، مرورًا بالمياه بين جزيرتي أمامي أوشيما ويوكواتيجيما في محافظة كاغوشيما، شمال أوكيناوا.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية أن مدمرة صواريخ وفرقاطة تابعتين للبحرية الصينية عبرتا تلك المياه باتجاه المحيط الهادئ.

من جهة أخرى، عبرت المدمرة ”إيكازوتشي“ التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية مضيق تايوان يوم الجمعة الماضي، في طريقها إلى الفلبين للمشاركة في مناورات ”باليكاتان“ متعددة الجنسيات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)