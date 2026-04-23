اليابان تبحث فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طلبت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية من لجنة خبراء بحث إمكانية فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في مسودة المقترحات، التي عُرضت خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء، خطة تدعو إلى إلزام مزودي خدمات التواصل الاجتماعي بتقييم مخاطر الإدمان المرتبطة بمنصاتهم، والكشف عن آليات فعّالة للحد من هذه المخاطر.

وفي المقابل، أبدت الوزارة حذرًا إزاء فرض قيود عمرية موحّدة على استخدام هذه الخدمات، على غرار ما هو مطبق في أستراليا، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد وسيلة تواصل مهمة للشباب، وأن مستوى المخاطر يختلف من خدمة إلى أخرى.

وخلال الاجتماع، دعا أحد المشاركين إلى إلزام مزودي الخدمات بالتحقق من أعمار المستخدمين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)