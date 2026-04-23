تويوتا تكشف النقاب عن مركز تطوير جديد في «مدينة المستقبل»

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس)-- كشفت شركة تويوتا موتور، يوم الأربعاء، عن مركز جديد للبحث والتطوير لمنتجات وخدمات التنقل المتقدمة داخل مدينة ووفن التجريبية في محافظة شيزوكا وسط اليابان.

وصُمّم المركز، الذي يحمل اسم ”مرآب المخترعين“، لتعزيز الابتكار في التقنيات الحديثة من خلال الجمع بين خبرات تويوتا التصنيعية ونقاط القوة لدى الشركات المشاركة في مشروع المدينة.

ويتكوّن المركز من طابق سفلي وطابقين فوق الأرض، بإجمالي مساحة يبلغ نحو 24 ألف متر مربع، ويضم مساحات مخصصة للابتكار المشترك، ومناطق للاختبار، إضافة إلى مرافق إقامة، بدأ تشغيل بعضها جزئيًا منذ أبريل/ نيسان.

وكانت تويوتا قد أطلقت ”المدينة المنسوجة Woven City“ أو كما سمته الشركة ”مدينة المستقبل“ بمحافظة شيزوؤكا في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يشارك حاليًا 24 شركة ومنظمة من داخل وخارج مجموعة تويوتا في مجموعة واسعة من التجارب العملية، مثل اختبار المركبات ذاتية القيادة وخدمات التوصيل باستخدام الروبوتات.

كما يجري تصميم المدينة المستقبلية لتكون ساحة اختبار للتقنيات التي يُمكن نشرها لاحقاً في البيئات الحضرية مثل الروبوتات، والمنازل الذكية المترابطة، والذكاء الاصطناعي، وبهدف أن تشكل نظاماً بيئياً مترابطاً بالكامل ومدعوماً بخلايا وقود الهيدروجين.

ووفقًا لشركة ”Woven by Toyota“، التابعة لتويوتا والمسؤولة عن إدارة المدينة، تركز جهود البحث أيضًا على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة قادرة على تحليل الحالة الصحية للسائقين وتقديم الدعم أثناء القيادة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)