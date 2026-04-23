أزمة الشرق الأوسط تُؤثر على الميزان التجاري الياباني

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يتضح تأثير أزمة الشرق الأوسط المستمرة على الميزان التجاري الياباني بشكل أكبر في بيانات شهر أبريل وما بعده.

وأظهرت الإحصاءات التجارية الأولية التي أعلنتها وزارة المالية يوم الأربعاء أن أثر ارتفاع أسعار النفط الخام، في ظل الحصار الفعلي لمضيق هرمز، لا يزال محدودًا حتى الآن.

ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف فرص إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذّر خبير اقتصادي من أن العجز التجاري لليابان، الذي تراجع إلى نحو 1.7 تريليون ين في السنة المالية 2025، قد يرتفع إلى قرابة 15 تريليون ين في السنة المالية 2026 إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط من الشرق الأوسط، لفترة طويلة.

وفي مارس/ آذار، انخفض إجمالي واردات اليابان من الشرق الأوسط بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت واردات النفط الخام، التي تمثل نحو 80% من إجمالي الواردات من المنطقة، بنسبة 5.6% لتصل إلى 706.5 مليار ين. وفي المقابل، ارتفعت الكميات المستوردة من النفط الخام بنسبة 4.5% لتبلغ 10.45 مليون كيلولتر، محافظةً على أكثر من 90% من إجمالي واردات اليابان النفطية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)