اعتقالات قياسية في اليابان بسبب المقامرة الإلكترونية

وارتفع العدد السنوي الإجمالي بمقدار 38 حالة مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة عدد الأفراد الذين استخدموا مواقع الكازينوهات الإلكترونية بأنفسهم.

ورغم أن المقامرة الإلكترونية قانونية في بعض الدول، فإنها تُعد غير قانونية في اليابان، حيث يُصنّف الرهان بأموال عبر كازينوهات إلكترونية أجنبية كجريمة بموجب قانون العقوبات إذا تم من داخل البلاد.

وقال مسؤول في الوكالة: ”على الرغم من تزايد الوعي بعدم قانونية المقامرة الإلكترونية، فإن التدابير المتخذة لا تزال غير كافية. سنواصل العمل على تهيئة بيئة تمنع استخدام الكازينوهات الإلكترونية بشكل كامل“.

وفي معظم الحالات، لا تمتلك الكازينوهات الإلكترونية مقار فعلية للمراهنة، إذ يتم الوصول إلى خدماتها عادة عبر الهواتف الذكية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)