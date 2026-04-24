اليابان تطلب زيادة إمدادات النفط من السعودية

طوكيو - (جيجي برس)-- طلبت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي جرى يوم الخميس، التعاون لزيادة إمدادات النفط إلى اليابان.

وأفاد ولي العهد بأن المملكة العربية السعودية ستنظر في هذا الطلب بإيجابية.

وخلال المحادثات، شددت تاكايتشي على أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي في إطار محادثات السلام بينهما، معربةً عن عزم طوكيو على مواصلة الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع السعودية.

من جانبه، أكد ولي العهد أن بلاده ستعمل مع اليابان من أجل استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها الفضاء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى العمل المشترك لإنجاح معرض الرياض إكسبو 2030.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)