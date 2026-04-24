استمرار جهود السيطرة على حرائق الغابات في شمال شرق اليابان

إيواتي - (جيجي برس)-- استمرت حرائق الغابات التي اندلعت يوم الأربعاء في موقعين ببلدة أوتسوتشي شمال شرق اليابان في الاشتعال حتى يوم الخميس، بعدما أتت على نحو 200 هكتار، وفقًا لما أعلنته حكومة البلدة.
وقد دعت السلطات نحو 2600 شخص من 1200 أسرة إلى الإخلاء، فيما لجأ قرابة 220 شخصًا إلى مراكز الإيواء. وأصيبت امرأة في الستينيات من عمرها بجروح إثر انزلاقها داخل أحد هذه المراكز.
ورغم الجهود المتواصلة لاحتواء الحرائق، لا يزال موعد السيطرة عليها غير واضح.
من جانبها، أنشأت حكومة محافظة إيواتيه مركزًا للاستجابة للكوارث، وقررت تطبيق قانون الإغاثة من الكوارث.
وكان بلاغ طارئ قد ورد قرابة الساعة 1:50 ظهر الأربعاء يفيد باندلاع حريق على منحدر جبلي في منطقة كوزوتشي بالبلدة. ووفقًا لحكومة المحافظة، أسفر الحريق عن تدمير 7 منازل ومبانٍ أخرى، إضافة إلى احتراق مساحات من الغابات المحيطة.
وتقول سلطات البلدة إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن أي شخص غير قادر على الإخلاء بأمان، لكن امرأة واحدة أصيبت في حادث سقوط في مركز إيواء.
وأنشأت الحكومة اليابانية مكتب اتصال إعلامي في مركز إدارة الأزمات بمكتب رئيسة الوزراء صباح الخميس. ويعمل الموظفون هناك على جمع المعلومات والتأكد من حجم الأضرار.