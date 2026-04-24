استمرار جهود السيطرة على حرائق الغابات في شمال شرق اليابان

إيواتي - (جيجي برس)-- استمرت حرائق الغابات التي اندلعت يوم الأربعاء في موقعين ببلدة أوتسوتشي شمال شرق اليابان في الاشتعال حتى يوم الخميس، بعدما أتت على نحو 200 هكتار، وفقًا لما أعلنته حكومة البلدة.

وقد دعت السلطات نحو 2600 شخص من 1200 أسرة إلى الإخلاء، فيما لجأ قرابة 220 شخصًا إلى مراكز الإيواء. وأصيبت امرأة في الستينيات من عمرها بجروح إثر انزلاقها داخل أحد هذه المراكز.