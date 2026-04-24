محكمة يابانية ترفض دعوى ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المحطات غير المأهولة

أويتا - (جيجي برس)-- رفضت محكمة محلية في جنوب غرب اليابان، يوم الخميس، دعوى تعويضات رفعها أشخاص من ذوي الإعاقة، اعتبروا فيها أن تشغيل شركة سكك حديد كيوشو (JR Kyushu) لمحطات دون موظفين يُشكّل انتهاكًا لحقهم في حرية التنقل.

وقضت القاضية مينا توميتا، رئيسة محكمة أويتا المحلية، برفض الدعوى التي طالب فيها ستة مدعين من ذوي الإعاقة من محافظة أويتا بتعويض قدره 660 ألف ين، مؤكدةً أنه ”لا يمكن الاعتراف بوجود معاملة غير عادلة أو تمييزية“ على أساس الإعاقة في تشغيل المحطات دون موظفين.

وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في اليابان التي تتناول ما إذا كان تشغيل المحطات بدون موظفين يُشكّل تمييزًا ضد ذوي الإعاقة. وخلال المحاكمة، تمحور النقاش حول ما إذا كان هذا الأسلوب في التشغيل ينتهك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور.

وأشارت القاضية إلى أن هذا النظام يتطلب من الركاب ذوي الإعاقة التواصل مسبقًا مع موظفي السكك الحديدية، مما ”يُحدث فرقًا في استخدام المحطات بين الركاب ذوي الإعاقة وغيرهم“. لكنها أضافت أنه، في ضوء الظروف الحالية مثل تراجع عدد السكان، ”لا يمكن اعتبار قرار تشغيل المحطات دون موظفين غير معقول، بل يمكن القول إنه كان أمرًا لا مفر منه“.

كما أوضحت أن الإبقاء على عدد كافٍ من الموظفين في جميع المحطات سيُشكّل عبئًا كبيرًا على شركة سكك حديد كيوشو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)