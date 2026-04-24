هبوط قياسي في تشغيل مصانع الإيثيلين في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت جمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية، يوم الخميس، أن معدل تشغيل مصانع إنتاج الإيثيلين في اليابان تراجع بمقدار 7.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 68.6% في مارس/ آذار.

ويعزى هذا الانخفاض إلى قيام العديد من شركات البتروكيماويات بخفض الإنتاج في ظل الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق بعض المصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ومن بين 12 مصنعًا لإنتاج الإيثيلين في البلاد، والتي تنتج مواد كيميائية أساسية من النافثا المشتقة من النفط تُستخدم في تصنيع منتجات مثل البلاستيك والألياف الصناعية، خضعت أربعة مصانع لعمليات فحص دورية خلال مارس.

في الوقت نفسه، خفّضت ستة مصانع أخرى معدلات تشغيلها بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النافثا، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لشحنات النفط.

ويُقدَّر الحد الأدنى لمعدل التشغيل اللازم للحفاظ على استقرار عمل المصانع بما يتراوح بين 60% و70%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)