الصحافة اليابانية تواجه فجوة في تصوّر المساواة بين الجنسين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية ناشري ومحرري الصحف اليابانية، يوم الخميس، وجود فجوة ملحوظة في تصورات المساواة بين الجنسين في أماكن العمل بين العاملين في الصحف ووكالات الأنباء.

وأوضحت الجمعية، المعروفة باسم ”نيهون شينبون كيوكاي“، أن نتائج الاستطلاع ”تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع وتدعو إلى إحداث تغيير داخل بيئة العمل“.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2025، ويُعد الأول من نوعه على نطاق واسع في قطاع الصحافة، حيث شمل نحو 36 ألف موظف ومدير تنفيذي في الشركات الأعضاء. وقد تم الحصول على 9630 إجابة صالحة، منها 6823 من الرجال و2755 من النساء.

وأظهرت النتائج أن نسبة من يرون وجود مساواة بين الرجال والنساء في أماكن عملهم بلغت 40.7% بين الرجال، مقابل 26.0% فقط بين النساء.

وعند سؤال المشاركين عن مظاهر عدم المساواة، أشار كثيرون إلى أن الرجال يتمتعون بفرص أكبر لتولي المناصب الإدارية، وأن آراءهم تحظى بتمثيل أكبر في القرارات التحريرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)