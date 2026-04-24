اليابان تدرس خفضًا كبيرًا في أعداد المقبولين بكليات الطب

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت وزارة المالية اليابانية، يوم الخميس، خفضًا كبيرًا في أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب، في ظل توقعات بحدوث فائض في عدد الأطباء نتيجة تراجع عدد السكان.

وخلال اجتماع مجلس النظام المالي، وهو هيئة استشارية لوزير المالية، أشارت الوزارة إلى أن التوازن بين العرض والطلب على الأطباء سيستقر بين عامي 2029 و2032، مع ترجيح تحوّله إلى فائض بعد ذلك.

وفي السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لكليات الطب في اليابان نحو 9000 طالب سنويًا. ووفقًا لتقديرات الوزارة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأطباء لكل 100 ألف نسمة من 274 طبيبًا في عام 2022 إلى 340 طبيبًا بحلول عام 2040، في حال استمرار الأعداد الحالية دون تغيير.

وفي المقابل، يُرجّح أن يتراجع الطلب على الأطباء نتيجة انخفاض عدد السكان وتحسن كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

وتشير التقديرات إلى أن فائض الأطباء بات أمرًا شبه حتمي، إذ من غير المتوقع أن ينخفض عددهم بشكل ملحوظ قبل السنة المالية 2032، وهي الفترة التي سيبدأ فيها خريجو كليات الطب الحاليون دخول سوق العمل.





