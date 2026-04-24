الهند ترحب بقرار اليابان رفع الحظر عن تصدير الأسلحة

أخبار اليابان

نيودلهي - (جيجي برس)-- رحّبت الحكومة الهندية، يوم الخميس، بقرار اليابان مراجعة المبادئ التوجيهية التشغيلية لما يُعرف بالمبادئ الثلاثة لنقل المعدات الدفاعية، بما يتيح تصدير الأسلحة الفتاكة.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، خلال مؤتمر صحفي: ”يمثل التعاون الدفاعي والأمني ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان“.

وأضاف أن البلدين ”ملتزمان بتعزيز التعاون العملي بما يخدم أمنهما القومي ويدعم استمرارية ديناميكيتهما الاقتصادية“.

وفي هذا السياق، تنسق الحكومتان اليابانية والهندية حاليًا تصدير هوائيات اتصالات يابانية إلى الهند، والمثبتة على متن سفن من فئة ”موغامي“ التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)