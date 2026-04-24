【فيديو】طوكيو ديزني لاند تحتفي بفيلم ”ستار وورز“ الجديد بفعاليات حصرية

بدأت ”طوكيو ديزني لاند“ (مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا)، يوم 23، عرض النسخة الخاصة من اللعبة الشهيرة ”ستار تورز: المغامرات تستمر“ (Star Tours: The Adventures Continue). ويأتي هذا العرض لفترة محدودة احتفالاً بقرب طرح أحدث أفلام السلسلة ”ستار وورز: ماندالوريان وغروغو“.

وعلى الرغم من أن قصة هذه اللعبة تتغير بشكل عشوائي بين سيناريوهات متعددة، إلا أن الشخصيتين اللتين نادراً ما تظهران، ”ماندالوريان“ و”غروغو“، ستظهران بشكل مؤكد لجميع الزوار حتى نهاية شهر يونيو/حزيران.

وقد أقيمت فعالية قبل افتتاح الحديقة في ذلك اليوم، شارك فيها 77 من المعجبين الذين ارتدوا أزياء تنكرية لشخصيات الفيلم مثل ”ماندالوريان“، مساهمين بجهودهم في الترويج للعمل الجديد المقرر عرضه في 22 مايو/أيار.

وعبّر رجل في الخمسينيات من عمره، يعيش في مدينة يوكوهاما وكان من بين الأوائل الذين خاضوا التجربة، عن سعادته قائلاً: ”لقد كان ظهور ماندالوريان حماسياً للغاية، كدت أبكي من الفرح“. كما يمكن للزوار حتى 10مايو/أيار التقاط صور تذكارية مع لوحات خاصة احتفالاً بـ ”يوم ستار وورز“.