البرلمان الياباني يقر خفض رسوم إصدار جوازات السفر وتعديل مدة صلاحيتها
أخبار الياباناقتصاد
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو- (جيجي برس)-- ستقوم اليابان، اعتباراً من شهر يوليو/تموز، بخفض رسوم طلبات الحصول على جوازات السفر لمدة 10 سنوات لتصل إلى حوالي 9,000 ين.
وفي جلسة عامة يوم الجمعة، أقر مجلس المستشارين، الغرفة العليا في البرلمان الياباني (الدايت)، مشروع قانون لخفض الرسوم بمقدار 7,000 ين لتصبح 8,900 ين للمتقدمين عبر الإنترنت، و9,300 ين للمتقدمين عبر المكاتب.
وبموجب قانون جوازات السفر المعدل، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز، يمكن للمواطنين اليابانيين البالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً التقدم للحصول على جوازات سفر صالحة لمدة 10 سنوات فقط، مع إلغاء صلاحية الـ 5 سنوات بالنسبة لهم.
وفي الوقت نفسه، سيستمر توفر جوازات السفر لمدة 5 سنوات للأطفال، بتكاليف تبلغ حوالي 4,500 ين، انخفاضاً من حوالي 11,000 ين لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ومن حوالي 6,000 ين للآخرين.