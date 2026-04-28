تراجع قوة الين إلى مستويات غير مسبوقة

طوكيو - (جيجي برس)-- انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر على القدرة التنافسية الدولية لليابان، إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الواردات في البلاد.

وبلغ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين الصادر عن بنك التسويات الدولية 66.33 مقابل 100 نقطة أساس في عام 2020 في مارس/ آذار، وهو أدنى مستوى له منذ بدء توفر بيانات مماثلة في عام 1970.

ويعكس سعر الصرف الفعلي الحقيقي، أو المتوسط ​​المرجح لأسعار صرف الين المعدلة وفقًا للتضخم مقابل سلة من 64 عملة، القوة الشرائية الفعلية للعملة اليابانية، ويرتفع عندما ترتفع أسعار المستهلكين في البلاد بوتيرة أسرع من مثيلاتها في الدول الأخرى.

وقد استمر هذا السعر في الانخفاض منذ أن بلغ ذروته عند 194.2 في أبريل/ نيسان 1995، بالتزامن مع نمو الاقتصاد الياباني وارتفاع الأسعار. أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة عمليات بيع الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى كالدولار واليورو.

ويُشير دايساكو أوينو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، إلى أن مؤشر بنك التسويات الدولية للين لا يزال منخفضًا جدًا عن مستويات عام 1970، حيث يبلغ حوالي 75، ”ربما يعود ذلك بشكل كبير إلى ضعف القوة الاقتصادية لليابان في ظل انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)