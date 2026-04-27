وصول شحنة نفط خام أمريكي إلى اليابان لأول مرة منذ اندلاع الحرب على إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت إلى اليابان، يوم الأحد، أول شحنة بديلة من النفط الخام الأمريكي استوردتها شركة كوزمو أويل، وذلك في أعقاب بدء الهجمات الأمريكية على إيران أواخر فبراير/ شباط.

وقد رست ناقلة تحمل نحو 910 آلاف برميل من النفط الخام في رصيف بحري بخليج طوكيو صباح اليوم، في ظل مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات نتيجة الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط.

ورغم ذلك، فإن هذه الكمية لا تكفي سوى لاستهلاك أقل من يوم واحد في اليابان، ما يدفع الحكومة إلى تسريع وتيرة تنويع مصادر الاستيراد عبر زيادة المشتريات من خارج الشرق الأوسط في ظل التوترات المرتبطة بإيران.

وكانت الناقلة قد غادرت ميناءً في ولاية تكساس أواخر مارس/ آذار، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.

وسيُنقل النفط الخام عبر خط أنابيب بحري متصل بالرصيف إلى مصفاة تشيبا التابعة لشركة كوزمو أويل، وهي إحدى شركات مجموعة كوزمو إنرجي هولدينغز، حيث سيُكرّر إلى منتجات بترولية مثل البنزين قبل طرحه في السوق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)