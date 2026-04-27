اليابان تدين حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي
طوكيو - (جيجي برس)-- أدانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الأحد، حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، والذي حضره الرئيس دونالد ترامب.
وقالت تاكايتشي في منشور على منصة إكس: ”شعرت بالارتياح عندما علمت أن الرئيس ترامب بخير بعد حادثة إطلاق النار المروعة“.
وأضافت: ”لن يتم التسامح مع العنف في أي مكان في العالم“.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
العلاقات اليابانية الأمريكية جيجي برس الحكومة اليابانية ترامب