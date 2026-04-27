حرائق الغابات في شمال اليابان تتسع وتلتهم مساحات واسعة

إيواتي - (جيجي برس)-- واصلت حرائق الغابات انتشارها في محافظة إيواتيه شمال شرق اليابان، حيث التهمت نحو 1370 هكتارًا من الأراضي حتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الأحد.

وفي بلدة أوتسوتشي، تم حشد حوالي 1500 من رجال الإطفاء وفرق الاستجابة من داخل وخارج المنطقة، إلا أن الجهود لم تحقق تقدمًا يُذكر في السيطرة على النيران، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.

وشملت أوامر الإخلاء نحو 1500 أسرة، أي ما يقارب 3200 شخص، وهو ما يمثل حوالي 30% من سكان البلدة. وحتى الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد، لجأ نحو 200 شخص إلى سبعة مراكز إيواء، بينما افتتحت السلطات مركزًا إضافيًا يسمح بإيواء الحيوانات الأليفة مع أصحابها.

وكانت الحرائق قد اندلعت لأول مرة يوم الأربعاء في المناطق الجبلية الحرجية، حيث تم الإبلاغ عن حريق في منطقة كوزوتشي حوالي الساعة 1:50 ظهرًا، تلاه حريق آخر في منطقة كيريكيري نحو الساعة 4:30 عصرًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)