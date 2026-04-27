【فيديو】وصول أول شحنة من النفط الخام الأمريكي إلى اليابان

وسط تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط واستمرار الحصار الفعلي لمضيق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط الخام، وصلت إلى اليابان أول شحنة من النفط الخام المستورد من الولايات المتحدة إلى رصيف في خليج طوكيو صباح الأحد.

وتُعد هذه أول مرة يصل فيها نفط خام أمريكي إلى اليابان منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبلغت كمية الشحنة نحو 910 آلاف برميل (حوالي 140 ألف كيلولتر)، وهي كمية لا تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي ليوم واحد فقط. وفي ظل هذه الظروف، تعتزم الحكومة اليابانية تسريع جهودها لتأمين إمدادات الطاقة من مصادر بديلة، بما في ذلك زيادة واردات النفط من الولايات المتحدة.