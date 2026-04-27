تاكايتشي: لا حاجة لميزانية تكميلية حالياً لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

طوكيو- (جيجي برس)-- صرحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الاثنين بأنها لا ترى حاجة حالياً لقيام الحكومة بإعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2026 لتنفيذ تدابير اقتصادية استجابةً للاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

وخلال مداولات في لجنة الميزانية بمجلس المستشارين، اتخذت تاكايتشي أيضاً موقفاً حذراً بشأن إصدار طلب لترشيد استهلاك الطاقة، مثل زيت الوقود، قائلة: ”لا ينبغي وقف الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي“.

وذكرت رئيسة الوزراء أنه بينما تراقب الحكومة عن كثب تأثير التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد، فإنها ستستخدم أموال الاحتياطي في ميزانية الحكومة لعام 2026 إذا لزم الأمر. وقالت: ”سنراقب تطور الأوضاع بعناية وسنتخذ أي إجراءات مطلوبة دون تردد“. يذكر أن أموال الاحتياطي المدرجة في الميزانية الكاملة لعام 2026، والتي أُقرت في وقت سابق من هذا الشهر، تبلغ تريليون ين.

وفيما يتعلق بالقلق العام المتزايد بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الوقود والمنتجات البترولية، أكدت تاكايتشي مجدداً أن الحكومة ”أمنت إمدادات كافية للبلاد بأكملها من خلال تنويع مصادر الشراء والإفراج عن احتياطيات النفط“.

وقالت رئيسة الوزراء: ”سنبذل قصارى جهدنا لتجنب أي تأثير سلبي على حياة الناس وسبل عيشهم والأنشطة الاقتصادية“.