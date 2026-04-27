زلزال قوي يضرب هوكايدو في شمال اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي منطقة توكاتشي في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، صباح الاثنين، حيث بلغت شدته 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني، وهو رابع أعلى مستوى.

ووفقًا لـ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الذي قُدّرت قوته بـ6.2 درجة عند الساعة 5:23 صباحًا، وعلى عمق نحو 83 كيلومترًا في الجزء الجنوبي من منطقة توكاتشي.

وسُجلت شدة زلزالية تزيد عن 5 درجات في بلدة أوراهورو، بينما بلغت 5 درجات في بلدة نيكابو داخل المحافظة نفسها.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح أياتاكا إبيتا، مدير قسم رصد الزلازل والتسونامي في الوكالة، أن الزلزال نجم عن حركة داخل صفيحة محيطية تنزلق تحت صفيحة قارية، مشيرًا إلى أنه لا يُعتقد بوجود ارتباط مباشر بين هذا الزلزال وذلك الذي بلغت قوته 7.7 درجة والذي ضرب قبالة ساحل سانريكو في 20 أبريل/ نيسان.

وكانت الوكالة قد حذّرت بعد زلزال 20 أبريل من احتمال وقوع هزات قوية لاحقة، إلا أن إبيتا أكد أن الزلزال الأخير لا يندرج ضمن تلك الهزات المتوقعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)