الـ ”هيباكوشا“ ينظمون مسيرة في نيويورك للمطالبة بإلغاء الأسلحة النووية

نيويورك - (جيجي برس)-- طالب الـ ”هيباكوشا“ (الناجون من القصف الذري الأمريكي على مدينتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945) بإلغاء الأسلحة النووية خلال مظاهرة حاشدة في مدينة نيويورك يوم الأحد، مرددين صرخات: ”لا لهيروشيما ثانية.. لا لناغازاكي ثانية“.

ووفقاً للمنظم الأمريكي للمظاهرة، شارك أكثر من 200 شخص من الناجين وأبنائهم والنشطاء في مسيرة امتدت لمسافة كيلومتر واحد وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة في منطقة ميدتاون مانهاتن، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026.

وفي كلمة ألقاها خلال تجمع حاشد قبل المسيرة، قال جيرو هاماسومي (80 عاماً)، الأمين العام لمنظمة ”نيهون هيدانكيو“ (الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلتين الذرية والهيدروجينية) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2024: ”يجب ألا نلقي بأطفالنا وأحفادنا، ولا بأي شعب في العالم، في جحيم القنبلة الذرية“. وأضاف أن مؤتمر المراجعة سيمثل ”نقطة تحول“ لمسار المعاهدة.

من جانبها، شددت يوا سايتسو، طالبة في المرحلة الثانوية وسفيرة سلام من محافظة ناغازاكي، على ضيق الوقت المتبقي مع الجيل الأخير من الناجين، قائلة: ”إن الوقت الذي نقضيه مع الهيباكوشا أصبح محدوداً.. لقد بدأتُ أتحمل مسؤولية نقل إرثهم، وأود أن أدعوكم للانضمام إليّ في هذه المهمة“.

وقالت شينوبو ياماشيتا من محافظة أوساكا، التي تعرضت للإشعاع في قصف هيروشيما وهي في الثانية من عمرها: ”أشعر أن قيمة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تتراجع تدريجياً“. وأعربت عن أملها في أن ”تستعيد المعاهدة حيويتها وتعمل بشكل صحيح نحو الإلغاء التام للأسلحة النووية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)